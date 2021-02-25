Мэрия Москвы заказала новую систему слежки за «праздношатаниями» в метро

Мэрия Москвы планирует установить на 85 станциях метрополитена 316 мультимедийных экранов с видеокамерами, которые будут следить за поведением пассажиров. Соответствующий заказ стоимостью 932 миллиона рублей опубликован на сайте госзакупок, внимание на него обратил «Коммерсант».

Победителю аукциона предстоит поставить экраны, которые станут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами.

В ГУП «Московский метрополитен» сообщили «Коммерсанту», что «видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей». При этом в документации закупки прописаны требования к камерам, и среди прочего сказано, что в них должен стоять модуль «детектирования лиц».

Также видеокамеры планируют оснастить модулями, которые станут распознавать скопления людей и подсчитывать число пассажиров. Самые продвинутые задачи станет решать «модуль определения поведения объектов»: он будет фиксировать «пересечение линии», а также выявлять «праздношатания» и «быстрые движения». Кроме того, камеры станут передавать «метаданные о распознанном объекте и его типе», сказано в материалах закупки.

Доступ к мультимедийным экранам и камерам получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы, а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, к системе подключат внешнюю рекламную платформу неназванной компании.

Победителя закупки выберут 4 марта.