Владимира Соловьева разбанили в Clubhouse
Источник: Meduza
Соцсеть Clubhouse разблокировала аккаунт российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
Согласно профилю Соловьева в соцсети, на момент выхода этой заметки на него подписаны 2,4 тысячи пользователей.
Соловьев зарегистрировался в Clubhouse 14 февраля, однако уже на следующий день его забанили по жалобам пользователей, когда он запустил свою «комнату» под названием «Почему не взлетела квир революция в России?».
Роскомнадзор направлял официальное письмо в адрес соцсети с требованием восстановить аккаунт Соловьева.