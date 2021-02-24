Число сверхбогатых людей в России за год сократилось на тысячу человек. Теперь их 8015

В России в 2020 году число ультрахайнетов (людей с состоянием более 30 миллионов долларов) сократилось на тысячу человек —​​​​​​​ ​​​​​их осталось чуть больше восьми тысяч. Об этом свидетельствует ежегодный отчет The Wealth Report международной консалтинговой компании Knight Frank, с которым ознакомился журнал Forbes.

По итогам 2020 года Россия находится на девятом месте среди стран мира по числу ультрахайнетов (в России 8015 сверхбогатых людей). Перед ней идут Канада (10 025), Италия (10 441), Япония (14 755), Франция (15 503), Великобритания (16 370), Германия (28 396), Китай (70 426). На первом месте США (180 060).

В первой десятке стран по числу сверхбогатых людей отрицательную динамику в 2020 году продемонстрировали три государства. Кроме России, где число ультрахайнетов снизилось на 11,1%, их количество также сократилось в Великобритании (на 0,7%) и Франции (на 9,4%). Наибольший рост числа сверхбогатых людей наблюдался в Китае (на 15,8%).

В целом в мире в 2020 году число людей с капиталом больше 30 миллионов долларов выросло — на 2,4%, или на 12 400 человек. На планете сейчас 521 653 ультрахайнета. По мнению аналитиков Knight Frank, в ближайшие пять лет их число вырастет на 27%, до 663 483 человек.