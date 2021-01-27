VTimes: ФНС создаст налоговую инспекцию для работы с богатыми людьми

Федеральная налоговая служба (ФНС) создаст специальную инспекцию для работы с богатыми россиянами, сообщили изданию VTimes два федеральных чиновника.

Сотрудники этой инспекции будут работать с людьми, чьи доходы превышают 500 миллионов рублей в год. Порог не будет жестким: на учет в новой инспекции смогут поставить и человека с меньшим доходом.

Идея создать инспекцию для богатых обсуждалась в ФНС давно. Сейчас доходы таких людей проверяют инспекции в регионах, где они зарегистрированы. Но, как рассказал близкий к ФНС источник, региональным инспекциям не хватает данных: для оценки налогов богатых людей нужно понимать, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются. Поэтому новой инспекцией нужно будет создать досье на богатых людей — в том числе с помощью обмена финансовой информацией с другими странами.

Централизация данных состоятельных людей усилит контроль за их доходами, считает старший юрист налоговой практики UFG Wealth Management Роман Исаков. Бизнес к идее ФНС относится с подозрением. «Конечно, это огромные риски, деньги любят тишину, и всем спокойнее, когда доходы проверяли обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты», — сказал VTimes председатель правления крупной российской компании, название которой издание не сообщило.

Президент России Владимир Путин в 2020 году повысил ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Он пообещал направить все средства от реформы — до 60 миллиардов рублей в год — на помощь больным детям.