Facebook отменит запрет на новости в Австралии

Компания Facebook и власти Австралии заключили соглашение, позволяющее восстановить полноценную работу социальной сети в этой стране, сообщил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг, пишет Reuters.

Власти Австралии предложили Facebook внести четыре поправки в закон, обязывающий Facebook, Google и другие платформы платить новостным сайтам за их контент. Соглашение заключили после переговоров между Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом, прошедших в минувшие выходные.

Поправки, которые правительство планирует внести 23 февраля, в частности, предполагают, что после вступления закона в силу власти Австралии будут за один месяц уведомлять цифровые платформы о том, что те должны исполнять этот закон.

При принятии решения власти должны учитывать, внесла ли платформа «значительный вклад в устойчивость австралийской новостной индустрии», заключив соглашения с австралийскими медиа. Помимо этого поправки предполагают двухмесячный период посредничества между платформой и медиа-компанией, прежде чем вмешается назначенный государством арбитр.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству с новостными организациями Кэмпбелл Браун сообщил, что компания восстановит новостной контент из Австралии в течение нескольких дней.

17 февраля Facebook объявил, что лишил пользователей и СМИ из Австралии возможности делиться местными и международными новостями из-за закона, обязывающего платформы платить СМИ за их контент. В итоге Facebook заблокировал весь новостной контент из Австралии, а также несколько аккаунтов, связанных с правительством Австралии.

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