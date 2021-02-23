18 европейских компаний прекратили деятельность, связанную с проектом российского газопровода , поэтому не попадут под американские санкции, заявил 22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Список компаний упоминается в докладе Госдепартамента, подготовленном для Конгресса США, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Большинство компаний в списке — страховые фирмы со штаб-квартирами в Великобритании, а также швейцарская Zurich Insurance Group, французская Axa Group и немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate. В последней из упомянутых компаний подтвердили Reuters, что не участвуют в проекте «Северный поток — 2».

22 февраля США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», прокладывавшего трубы для газопровода, а также владельца судна, компании «КВТ-Рус».

В 2019 году США запретили компаниям работать с проектом «Северный поток — 2» под угрозой блокировки американских активов. В Евросоюзе, в том числе в Германии, раскритиковали решение США.