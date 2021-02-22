Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. А потом вместе покатались на лыжах и на снегоходах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в резиденции в Красной Поляне.

В ходе открытой части беседы президенты обсудили экономические вопросы и ситуацию с коронавирусом. Лукашенко, в частности, поблагодарил Путина за помощь экономике Белоруссии, а также выразил уверенность, что российская вакцина «Спутник V» — самая эффективная в мире.

На встрече также был затронут вопрос о возобновлении автомобильного сообщения через границу России и Белоруссии — ожидается, что оно откроется к лету.

Переговоры президентов продолжались около полутора часов, после чего они отправились кататься на лыжах и на снегоходах. После этого встреча будет продолжена в формате официального обеда.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в сентябре 2020 года — через месяц после президентских выборов в Белоруссии, которые привели к многотысячным акциям протеста. Та встреча также проходила в Сочи.

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