Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 75 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи утром 22 февраля превысил 75 рублей.

В первые часы после начала торгов доллар подорожал почти на рубль. В последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей за доллар 5 февраля.

Евро также вырос к рублю, превысив отметку в 90 рублей за один евро. Это произошло впервые за 10 дней.

Доллар и евро растут по отношению к рублю на протяжении последней недели на опасениях введения новых экономических санкций против России из-за приговора Алексею Навальному.

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