Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 75 рублей
Источник: Московская биржа
Курс доллара на торгах Московской биржи утром 22 февраля превысил 75 рублей.
В первые часы после начала торгов доллар подорожал почти на рубль. В последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей за доллар 5 февраля.
Евро также вырос к рублю, превысив отметку в 90 рублей за один евро. Это произошло впервые за 10 дней.
Доллар и евро растут по отношению к рублю на протяжении последней недели на опасениях введения новых экономических санкций против России из-за приговора Алексею Навальному.