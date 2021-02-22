Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты нескольких десятков лайнеров 777. Накануне у одного из них развалился двигатель

Компания Boeing призвала приостановить полеты лайнеров модели 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после инцидента в США, когда двигатель загорелся и разрушился в полете.

Как отмечается в сообщении компании, сейчас по всему миру летают 69 таких самолетов; еще 59 находятся на хранении.

21 февраля у Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера в Гонолулу, отказал правый двигатель. Он загорелся и разрушился, а его обломки упали на землю. Самолет, на борту которого находился 241 человек, вернулся в аэропорт вылета, при этом никто не пострадал.

Как указано в сообщении Boeing, рекомендация о приостановке полетов лайнеров действует на время расследования, которое в связи с инцидентом проводит Национальный совет по безопасности на транспорте.

Министерство транспорта Японии уже издало приказ местным авиакомпаниям прекратить эксплуатацию Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Всего японские авиакомпании имеют 32 таких самолета.

Обновлено. В Boeing уточнили, что у российских авиакомпаний нет ни одной модели 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Несмотря на подозрения в том, что к авиакатастрофе привели ошибки в программном обеспечении самолета, его полеты не были приостановлены. Это привело к новой авиакатастрофе в марте 2019 года в Эфиопии — тогда погибли 157 человек.

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