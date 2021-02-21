«Он продолжил глумиться над пожилым человеком». Семья ветерана Артеменко осталась недовольной приговором Навальному

Семья Игната Артеменко не удовлетворена исходом судебного процесса над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости заявила дочь ветерана Елена Артеменко.

Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса… Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет.

Она также подчеркнула, что Игнат Артеменко изначально интересовался только моральной, а не финансовой стороной дела. «Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления», — сказала Артеменко.

20 февраля суд приговорил Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Оно было возбуждено в июне 2020 года после того, как политик назвал «продажными холуями» героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который был одним из героев видео.