На Украине ввели санкции против сети магазинов «Спортмастер»

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении пяти россиян, трех украинцев и 19 юридических лиц, в том числе российских и офшорных компаний. Как сообщается в указе, опубликованном на сайте президента Украины, санкции вводятся сроком на три года.

Ранее украинские власти уже оглашали списки физических лиц, попавших под санкции. Это граждане России Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Михаил Попов, Александр Маслюк, а также граждане Украины — депутат Верховной Рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко и гражданская жена депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк.

В список компаний попали российские АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование», ООО «Тосол-синтез трейдинг», Севастопольский государственный университет.

Кроме того, под санкциями оказалась Sportmaster Operations из Сингапура — головная компания сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер», работающей в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше.

Санкции предполагают ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет вывоза капиталов за пределы страны, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

«Спортмастер» работает в Украине с 1990-х годов. Как указано на официальном сайте компании, общая сеть дилерских и франчайзинговых магазинов «Спортмастера» на территории Украины превышает 150 магазинов. Ежегодно их посещают 10 миллионов человек.