Судья попросила СК проверить Навального на предмет оскорбления участников процесса. Это может привести к новому делу

Судья Вера Акимова, председательствовавшая на процессе по о «клевете на ветерана» против политика Алексея Навального, направила в Следственный комитет материалы дела, чтобы их проверили на предмет оскорбления судьи и прокурора со стороны Навального.

Прокурор Екатерина Фролова просила это сделать еще на заседании 16 февраля. Тогда судья оставила ходатайство без рассмотрения, сочтя, что оно сделано преждевременно.

Статья о неуважении к суду УК РФ предусматривает наказание за оскорбление участников процесса в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, обязательных работ или ареста на срок до четырех месяцев. В случае оскорбления судьи штраф может составить до 200 тысяч рублей, арест — до шести месяцев.

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