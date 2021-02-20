Судья попросила СК проверить Навального на предмет оскорбления участников процесса. Это может привести к новому делу
Источник: Meduza
Судья Вера Акимова, председательствовавшая на процессе по делу о «клевете на ветерана» против политика Алексея Навального, направила в Следственный комитет материалы дела, чтобы их проверили на предмет оскорбления судьи и прокурора со стороны Навального.
Прокурор Екатерина Фролова просила это сделать еще на заседании 16 февраля. Тогда судья оставила ходатайство без рассмотрения, сочтя, что оно сделано преждевременно.
Статья о неуважении к суду УК РФ предусматривает наказание за оскорбление участников процесса в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, обязательных работ или ареста на срок до четырех месяцев. В случае оскорбления судьи штраф может составить до 200 тысяч рублей, арест — до шести месяцев.