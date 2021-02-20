В Кремле не думают о том, как сложится политическое будущее Алексея Навального после приговора. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вы знаете, [политическое будущее Навального —] это совершенно не наше дело. Вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе. <…>. Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев.

Перед этим, отвечая на вопрос, как изменится политическая жизнь в России после приговора Навальному, Песков отметил, что она продолжит развиваться, так как она «очень многогранна» и действующей власти много кто оппонирует. «Кто-то это делает в рамках закона, кто-то это делает за гранью приличия, кто-то это делает, стоя на российской почве, кто-то это делает, стоя одной или двумя ногами за границей», — сказал Песков, напомнив, что в ближайшее время в России пройдут парламентские выборы.

20 февраля Мосгорсуд подтвердил приговор Симоновского районного суда Москвы, заменившего Навальному условный срок заключения по делу «Ив Роше» на реальный из-за жалобы ФСИН, обвинившей политика в уклонении от контроля инспекции. Навальный должен будет провести в колонии чуть больше двух с половиной лет.