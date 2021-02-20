Алексей Навальный выступил с последним словом на суде по делу о «клевете на ветерана»

Политик Алексей Навальный раскритиковал власти России во время последнего слова на судебном процессе по Игната Артеменко, сообщает корреспондент «Медузы» из зала Бабушкинского суда Москвы.

В своем выступлении Навальный сказал, что в материалах уголовного дела есть справка из отдела социального обеспечения, где сказано, какую помощь получил ветеран Артеменко.

Всего за последние четыре года он получал помощь семь раз. Он три раза получил сертификаты на промтовары, один раз — набор продуктов, и три раза он получил сертификат на продукты и, если я правильно посчитал, а, мне кажется, что я правильно посчитал, общая стоимость этих сертификатов за четыре года — примерно 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота, е-мое, о ветеране, понимаете, лицемерные вы негодяи!

Также Навальный заявил, что в состав следственной группы входили 15 человек из разных регионов, «15 бездельников и охламонов», которые получали командировочные и повышенные зарплаты. По мнению политика, на это расследование ушло больше денег, чем ветеран получил помощи от государства за всю жизнь.

Самое отвратительное, гнусное, омерзительное, что есть в этой власти, — это то, что она существует для того, чтобы грабить вот этих вот людей, самых несчастных: этих ветеранов, этих пенсионеров. Они же источник этих денег. Откуда дворцы берутся? И ершики туалетные стоимостью по 50 тысяч рублей за штуку? Мы знаем, что деньги не берутся из ниоткуда. Они взяты оттуда, они украдены у ветеранов, кого-то не долечили, кого-то не доучили, кому-то не купили инвалидное кресло, кому-то не дали лекарств. Для того, чтобы построить дворец, для того, чтобы теще Путина купить квартиру, для того, чтобы обеспечивать вот это все, чтобы у Медведева было четыре дворца. И каждому нужно дать, а, чтобы дать, нужно у кого-то отнять.

Навальный также обвинил власти, что они использовали ветерана Игната Артеменко «как куклу», и пожелал им «гореть в аду» за это.

Издание «Открытые медиа» опубликовало аудиозапись 16-минутного выступления Алексея Навального в суде.

Приговор по делу о клевете вынесут в 18 часов 20 февраля. Обвинение просит приговорить Навального к штрафу 950 тысяч рублей. Защита настаивает на прекращении дела.

Ранее 20 февраля Алексей Навальный выступил с последним словом на выездном заседании Мосгорсуда, который рассмотрел его апелляционную жалобу на решение суда, заменившего оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Судья, рассматривавший апелляцию, снизил срок наказания Навального на полтора месяца, учтя несколько недель, которые политик провел под домашним арестом в 2014-2015 годах. С учетом решения Мосгорсуда Навальный должен провести в колонии два с половиной года.

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