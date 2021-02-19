Египет заявил о возобновлении чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх после пятилетнего перерыва

Прямые авиарейсы из России в египетские курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновятся в марте 2021 года после более чем пятилетнего перерыва. Об этом агентству Reuters заявил глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр.

По его словам, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта.

Египетское издание Al-Ahram пишет со ссылкой на Нувейра, что Россия согласилась возобновить прямые авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх после недавней проверки безопасности аэропортов в этих городах. По словам Нувейра, Nordwind будет выполнять в Шарм-аль-Шейх и Хургаду два рейса в неделю.

В министерстве гражданской авиации Египта агентству ТАСС заявили, что Москва и Каир достигли «принципиальной договоренности» о возвращении чартеров. Предположительно, это должно произойти в марте, но точная дата начала полетов еще не определена, сказал представитель ведомства.

Российская сторона пока не подтвердила сообщение властей Египта. В Минтрансе РФ отказались от комментариев, пишет РБК. На сайте авиакомпании Nordwind также нет информации о запуске рейсов на египетские курорты.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

В 2018 году Россия возобновила рейсы в Каир (они приостанавливались из-за пандемии, но возобновились в сентябре 2020-го). Однако чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом остается закрытым до сих пор.