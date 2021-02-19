Рыбинский городской суд Ярославской области частично удовлетворил иск бывшего заключенного ярославской колонии № 1 Павла Соколова, которого во время тюремного заключения избил сотрудник ФСИН, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.

Суд взыскал с министерства финансов в пользу Соколова компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Судья в 25 раз снизил размер компенсации — адвокат Соколова Ирина Бирюкова из настаивала на выплате 500 тысяч рублей, пишет «7×7».

В октябре 2016 года помощник начальника дежурной части ИК-1 в Ярославле Владимир Костюк избил Павла Соколова: он заламывал заключенному руки, толкал, из-за чего тот падал, и вместе с еще одним сотрудником пытался стащить с него куртку. За год до этого Соколов перенес две операции после перелома основания черепа, и, как отмечал заключенный, сотрудники колонии знали об этом.

После того, как в марте 2019 года «Новая газета» и правозащитный фонд «Общественный вердикт» распространили видео с избиением Соколова, в отношении Владимира Костюка возбудили дело о превышении должностных полномочий. В феврале 2020 года Костюка приговорили к трем с половиной годам условного срока с испытательным сроком четыре года, пишет ТАСС.

Летом 2018 года «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись 2017 года, на которой сотрудники ярославской колонии № 1 избивают заключенного Евгения Макарова. По данным правозащитников, Макаров получил 865 ударов по ногам, пяткам и спине. Пытки записывали на служебный видеорегистратор для отчета о «воспитательных мероприятиях». После этого следствие возбудило уголовное дело о пытках в ИК-1, обвиняемыми по которому проходили 13 сотрудников колонии. В дальнейшем в сети опубликовали еще несколько видео с пытками в колонии.

В ноябре 2020 года Заволжский районный суд Ярославля признал 11 сотрудников ИК-1 Ярославля виновными по делу о пытках Евгения Макарова. Они получили от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестерых из них освободили в зале суда. Суд оправдал по этому делу врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.