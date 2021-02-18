Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию за «глорификацию нацизма». Телеведущий сравнивал Навального с Гитлером

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что включил российского ведущего Владимира Соловьева в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно.

«Для Латвии неприемлема нацизма в любой форме», — написал Ринкевич в своем твиттере.

Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию.

15 февраля Владимир Соловьев, объясняя в эфире телеканала «Россия 1», почему он не уважает политика Алексея Навального, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и диверсантом Отто Скорцени. Их обоих Соловьев назвал «смелыми» людьми. Говоря о Гитлере, он сказал, что тот «был очень смелым человеком» и в отличие от Навального «не косил от армии», а также «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

После эфира депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Соловьева на предмет Соловьев в ответ сказал, что его слова не имеют отношения к реабилитации нацизма: «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков».