Депутат Валерий Рашкин попросил проверить слова Владимира Соловьева на предмет реабилитации нацизма. Тот сравнивал Навального с Гитлером

Депутат Валерий Рашкин написал запрос в Генеральную прокуратуру с требованием проверить на предмет реабилитации нацизма слова телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РБК.

Претензии Рашкина связаны с тем, что в эфире «России-1» Соловьев, объясняя, почему он не уважает политика Алексея Навального, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и диверсантом Отто Скорцени. Их обоих — в отличие от Навального — он назвал «смелыми».

«Вот Скорцени был бескомпромиссно смелым человеком. Правда, закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб. Но от этого он не переставал быть нацистским преступником… Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — заявлял Соловьев.

Сам Соловьев выразил уверенность, что его слова не являются реабилитацией нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — отметил телеведущий.

В мае 2020 года Рашкин просил Генпрокуратуру проверить на предмет нарушения закона о противодействии экстремизму высказывания ведущего Дмитрия Киселева из-за его фразы о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутат счел, что упоминание в таком контексте является его героизацией. Последствий эта инициатива не имела.

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