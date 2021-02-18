У Юлии Навальной во время обыска изъяли телефон. Теперь с него пишут ее знакомым

Обновление. Глава штабов Навального Леонид Волков уточнил, что телефон Юлии Навальной не взламывали. «Вытащили симку и пишут по тем контактам, которые были на симке», — заявил он.

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что некие люди стали писать сообщения с телефона Юлии Навальной, который полиция изъяла во время обыска.

Классная история. Две недели назад, как вы все знаете, у Юли Навальной был обыск. Отобрали все телефоны. И — вот чудо! — сейчас люди, записанные у неё в контактах в телефоне, говорят, что им пишут от ее имени. Здорово работает наша полиция!

В телеграм-канале «Команда Навального» утверждается, что телефон используют «силовики».

Обыски в квартире, где жила Юлия Навальная, а также у сторонников Алексея Навального, журналистов, депутатов и активистов провели в рамках о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста, прошедшей 23 января.

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