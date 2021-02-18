Nvidia замедлит графические процессоры видеокарты GeForce RTX 3060 при майнинге криптовалюты. Иначе геймерам снова ничего не достанется

Компания Nvidia сообщила, что искусственно снизит эффективность графических процессоров своей новой видеокарты GeForce RTX 3060, но коснется это только майнинга криптовалюты Ethereum.

«Выпуская 25 февраля GeForce RTX 3060 мы делаем важный шаг, чтобы гарантировать, что графические процессоры GeForce окажутся в руках геймеров», — сказано в заявлении компании.

В Nvidia объяснили, что программные драйверы RTX 3060 способны определить, что их используют для добычи Ethereum, и снизить майнинга криптовалюты примерно на 50%.

Одновременно с этим Nvidia объявила о планах выпустить процессор для майнинга (Cryptocurrency Mining Processor, CMP). Устройства не просчитывают графику, их нельзя подключить к дисплею, плюс они оптимизированы для добычи криптовалют. Ожидается, что продажи устройства начнутся в первом квартале 2021 года.