Кремль отрицает причастность помощника Путина к преследованию Юрия Дмитриева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочной публикацию издания «Проект», в которой утверждалось, что за преследованием историка Юрия Дмитриева стоит помощник Владимира Путина и бывший глава ФСБ Карелии Анатолий Серышев.
«Видели эту публикацию. Все не так… На счет Серышева — это все не так. Это или сознательная, или непреднамеренная ошибка», — заявил Песков во время беседы с журналистами.
В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении оружия. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
В июне 2018 года стало известно, что против Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к той же девочке. По нему историк получил 3,5 года колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии. 16 февраля кассационный суд оставил приговор в силе.
Журналисты «Проекта» связали преследование Юрия Дмитриева с публикацией «Мемориалом» в 2016 году списка кадровых сотрудников НКВД. В нем был упомянут Василий Михайлович Серышев, участвовавший в сталинских репрессиях, а затем арестованный за «участие в массовых необоснованных арестах» (позже он не был реабилитирован). Журналисты предполагают, что он мог быть одним из родственников помощника президента.