Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел на свободу после ареста

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из спецприемника в Сахарово, где он отбывал административный арест за ретвит.

Смирнов 3 февраля был арестован на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Мосгорсуд 8 февраля сократил срок ареста журналиста до 15 суток.

Поводом для ареста Смирнова стало то, что он ретвитнул картинку с шуткой о внешнем сходстве самого себя с музыкантом Дмитрием Спириным, на которой были дата и время акции в поддержку Алексея Навального.

В поддержку Смирнова выступили десятки крупнейших российских СМИ, назвавших арест попыткой давления на независимых журналистов. Вот что думает о преследовании Смирнова редакция «Медузы».