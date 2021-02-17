Верховный суд Беларуси 17 февраля начал рассмотрение уголовного дела «Белгазпромбанка» и его бывшего руководителя Виктора Бабарико, планировавшего выставить свою кандидатуру против Александра Лукашенко на выборах президента страны.

Бабарико и еще шесть топ-менеджеров банка обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Совладельцу компании «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в даче взяток банкирам.

По версии следствия, председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико создал из числа своих заместителей организованную группу, чтобы систематически получать взятки. За 16 лет, начиная с 2004 года, они получили от корпоративных клиентов более 30 миллионов белорусских рублей (более 11 миллионов долларов по нынешнему курсу).

Также Бабарико приобрел недвижимость в Минске на сумму свыше одного миллиона белорусских рублей, чтобы легализовать преступные доходы, утверждает следствие. Бизнесмен своей вины не признал. Шестеро подсудимых заключили досудебные соглашения со следствием.

На первом заседании Верховного суда защита Бабарико заявила ходатайства об отводе судьи Игоря Любовицкого, а также замене меры пресечения для бывшего банкира на домашний арест. Оба ходатайства суд отклонил, сообщает Tut.by.

В мае 2020 года Виктор Бабарико объявил, что вступает в президентскую кампанию в Беларуси. Он считался одним из самых перспективных соперников Александра Лукашенко на выборах среди оппозиции. В июне в офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски, а самого Бабарико задержали. В регистрации на президентских выборах банкиру отказали. Выборы, по данным ЦИК, в шестой раз подряд выиграл Александр Лукашенко, что привело к массовым протестам в Беларуси.