Суд Петербурга запретил еще четыре аниме

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России четыре аниме — «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах».

В телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга указаны ссылки, где можно посмотреть эти аниме. Их по решению суда и требуется заблокировать для просмотра в интернете.

Ранее в январе Колпинский районный суд Петербурга запрещал к распространению аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь».

Как предполагал журналист Александр Бородихин, решение суда запретить информацию по конкретным ссылкам Роскомнадзор может истолковать как «запрет на контент в принципе».

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