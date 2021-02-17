Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование, чтобы оценить, как совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber влияет на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева:

Доля «Яндекс.Такси» + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%. ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий».

Представитель ФАС отметила, что антимонопольные законы не запрещают факт доминирования на товарном рынке, но запрещают злоупотребление доминирующим положением.

Елена Заева добавила, что ФАС получила несколько обращений о повышении цен на услуги такси. О каких обращениях идет речь, она не уточнила. Связано ли расследование в отношении «Яндекс.Такси» и Uber с этими обращениями, неизвестно.

Из-за роста цен агрегаторов такси во время снегопада, прошедшего в Москве в минувшие выходные, в ФАС ранее обратились «Общероссийское объединение пассажиров» и замглавы московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

В минувшие выходные, 13 и 14 февраля, как сообщал департамент транспорта Москвы, из-за сильного снегопада вырос спрос на услуги такси, а агрегаторы «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett подняли стоимость в два-три раза.

Представители «Яндекс.Такси» и «Ситимобила», комментируя претензии мэрии Москвы, заявили, что рекордный спрос возник из-за плохих дорожных условий, сильных пробок и того, что многие водители не смогли выйти на работу. В компаниях отмечали, что цены на поездки формируют алгоритмы, учитывающие множество факторов.