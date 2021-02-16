Обвинение потребовало приговорить Навального по делу «о клевете на ветерана» к штрафу в 950 тысяч рублей

Прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения на процессе по , попросила суд приговорить политика к штрафу в размере 950 тысяч рублей. Об этом из Бабушкинского районного суда Москвы сообщает корреспондент «Медузы».

В начале третьего заседания по делу о клевете прокурор предложила выделить в отдельное производство материалы уголовного дела и направить на проверку в Следственный комитет из-за высказываний Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего, которые гособвинитель посчитала оскорбительными. Навальный в ответ назвал себя «милым подсудимым» и заявил, что «мы присутствовали при рождении нового уголовного дела».

В итоге мировой судья Вера Акимова, рассматривающая дело, посчитала ходатайство преждевременным. Решение по этому вопросу она примет при вынесении постановления по уголовному делу.

Ранее в феврале другой суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

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Суд над Навальным по делу «о клевете на ветерана». Часть третья Следим за заседанием в режиме онлайн

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Суд над Навальным по делу «о клевете на ветерана». Часть третья Следим за заседанием в режиме онлайн