Госдума ввела штрафы за неуказание статуса «иностранного агента»

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об административных штрафах за нарушение порядка деятельности «иностранных агентов».

За распространение в СМИ, в том числе в сообщениях и материалах СМИ в интернете, информации об «иноагентах» (как физлицах, так и некоммерческих организациях) и их материалов без соответствующей маркировки назначаются штрафы:

для физических лиц — от двух до 2,5 тысяч рублей;

для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей;

для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Производство и распространение «иноагентами» материалов в СМИ, в том числе в сообщениях и материалах СМИ в интернете, в без указания их статуса будет наказываться штрафами:

для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой».

Неуказание статуса «иноагента» «при осуществлении ими политической деятельности» предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — пяти миллионов рублей.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Исправление: Первоначально в новости говорилось, что введены штрафы за распространение без соответствующей маркировки материалов «иноагентов» и информации о них «в интернете». Это не так. Ко второму чтению в законопроект были внесены правки, согласно которым штрафы предусмотрены только для СМИ, а не для всех физических и юридических лиц, как предполагал первый вариант документа.