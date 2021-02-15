Журналистов «Дождя» вызвали в полицию после выхода сюжета о пытках в ОВД «Донское»

Журналистов телеканала «Дождь» вызвали в полицию для опроса в связи с выходом сюжета о волонтере штаба Любови Соболь Алене Китаевой, которая рассказала о пытках в ОВД «Донское».

Главное управление МВД по Москве проводит доследственную проверку «по факту возможных противоправных действий» со стороны полицейских. Журналистов попросили прийти на опрос в управление собственной безопасности. У «Дождя» также запросили полную версию интервью Алены Китаевой и ее сестры Александры.

Алена Китаева и ее сестра были задержаны во время протестной . Алена рассказала, что в ОВД «Донское» ее били, надевали ей пакет на голову, угрожая удушением, а также обещали применить электрошокер. После задержания суд арестовал ее на 12 суток.

Александра Китаева рассказывала, что в ОВД ее запугивали и угрожали сломать пальцы, когда она отказалась от дактилоскопии. Оказавшись в камере, Александра спросила у полицейских, где ее сестра. Ей сначала ответили, что сестру убили, а потом сказали, что она «танцует стриптиз».

Подробнее о пытках в ОВД «Донское»

«Надели пакет на голову, начали бить». Волонтер штаба Соболь заявила о пытках в московском ОВД «Донское» Другие задержанные тоже рассказали об издевательствах

Подробнее о пытках в ОВД «Донское»

«Надели пакет на голову, начали бить». Волонтер штаба Соболь заявила о пытках в московском ОВД «Донское» Другие задержанные тоже рассказали об издевательствах