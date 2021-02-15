Организатора терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» нашли мертвым в колонии

В исправительной колонии № 27 Приморского края обнаружен мертвым Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 году. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Коммерсант» и РИА Новости.

По предварительным данным, Хугуева убил из-за конфликта другой заключенный.

В 2009 году Московский городской суд приговорил Халида Хугуева к 25 годам колонии строгого режима за организацию двух терактов в Москве (позднее срок наказания ему снизили на три года).

В апреле 1999 года на 20-м этаже гостиницы «Интурист» произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. В августе при взрыве в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади погибла одна женщина и были ранены еще 40 человек.

По данным следствия, заказчиком обоих терактов, которые организовывал Хугуев, был лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Магумадзаир Гаджиакаев, признанный судом исполнителем терактов, получил 15 лет колонии (позже срок снизили на два года).