Депутат-единоросс внес в Госдуму законопроект об отмене административного наказания за организацию прогулок граждан

Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложил отменить некоторые положения Кодекса об административных правонарушениях о протестных акциях.

Депутат предложил исключить из КоАП статью 20.2.2 «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Эта статья, по мнению Барышева, ограничивает свободу человека, поскольку вводит общество в заблуждение о возможном допустимом поведении в общественных местах. Депутат считает, что статья позволяет признать нарушением «любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах».

Также депутат предложил изменить статью 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Он предлагает исключить из статьи части 5 и 6, которые предусматривают ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния.

В законопроекте нет отзыва правительства на предложения депутата. Первый замглавы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил «Интерфаксу», что фракция не согласовывала законопроект Барышева.