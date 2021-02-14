Фото протестующих, идущих по льду мимо надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?», продали с аукциона за 400 тысяч рублей

Одну из самых известных фотографий январских протестов в России — снимок, на котором протестующие в Екатеринбурге идут по льду мимо надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» — продали с аукциона за 400 тысяч рублей. Эти деньги будут перечислены проектам «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

На аукцион выставили принт, который подписали Виктория Халиуллина (автор снимка) и Тимофей Радя (автор арт-объекта «Кто мы, откуда, куда мы идем?», расположенного на крыше приборостроительного завода в Екатеринбурге).

Снимок был сделан 31 января, когда по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Полиция в массовом порядке задерживала протестующих и применяла к ним силу.

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