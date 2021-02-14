Белорусская милиция задержала 19 человек, обвинив их в участии в митинге «под видом катания на лыжах»

В городе Молодечно в Минской области задержаны 19 человек, которых белорусская милиция обвинила в участии в несогласованной акции.

Как сообщило МВД Беларуси, люди собрались около подстанции и «под видом катания на лыжах» устроили митинг, при этом существовала «вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП».

Милиция отметила, что люди использовали бело-красно-белую символику — в цветах флага, который стал главным символом протестов против Александра Лукашенко. Как заявили в МВД, у задержанных «были обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика».

По информации издания Tut.by, задержаны 11 женщин и 8 мужчин. Правозащитный центр «Весна» назвал имена пяти задержанных.

Ранее стало известно, что белорусская милиция задержала 68 человек на базе отдыха «Огонек» около города Смолевичи, где проходил музыкальный концерт. По версии МВД Беларуси, там «под видом музыкальной вечеринки <…> собрались активисты деструктивных телеграм-каналов», которые также использовали бело-красно-белую символику.

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