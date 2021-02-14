На концерте в Беларуси задержали 68 человек. Милиция назвала их «активистами деструктивных телеграм-каналов»

Белорусская милиция задержала 68 человек на базе отдыха «Огонек» около города Смолевичи, где проходил музыкальный концерт. Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что там была пресечена «нелегальная акция». По ее словам, «под видом музыкальной вечеринки <…> собрались активисты деструктивных телеграм-каналов».

В числе задержанных есть несовершеннолетние. В отношении их родителей начата проверка «по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей». На взрослых задержанных составили протоколы о нарушении порядка организации массовых мероприятий.

Милиция сообщила, что участники концерта использовали бело-красно-белую символику — в цветах флага, который стал символом протестов против Александра Лукашенко.

Tut.by сообщает, что в концерте участвовали группы РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, а также певица Валерия Суровицкая (Lear). Музыканты тоже были задержаны.

Правозащитный центр «Весна» опубликовал имена 25 задержанных.