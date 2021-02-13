Власти Китая отказались предоставить ВОЗ данные о первых заболевших ковидом в Ухани. Эти данные помогли бы выяснить, как начал распространяться вирус

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения исходные данные о первых случаях заболевания коронавирусом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов ВОЗ, ездивших в Китай для выяснения обстоятельств возникновения вируса.

По словам экспертов, китайская сторона отклонила запросы о предоставлении данных по 174 первым случаям заболевания, зафиксированным в Ухани в декабре 2019 года.

Вместо этого Китай дал экспертам для ознакомления лишь готовые результаты исследований этих случаев, сделанных китайскими учеными. Это не позволило специалистам ВОЗ провести собственный анализ того, когда и как вирус распространялся на ранних стадиях существования.

«Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, как если бы мы проанализировали их все, что является стандартной практикой эпидемиологических расследований», — заявил один из экспертов ВОЗ Доминик Дуайер.

Эксперты ВОЗ ездили в Ухань для изучения происхождения вируса в конце января. В предварительном отчете по итогам поездки сообщалось, что вирус имеет естественное происхождение и что он попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено, которым, вероятно, было какое-то другое животное.

Власти Китая неоднократно подвергались критике за то, что на ранних этапах распространения вируса не предприняли должных мер по борьбе с ним и скрыли от других стран масштабы эпидемии.

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