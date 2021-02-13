Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту.

За импичмент высказались 57 сенаторов — все 50 представителей Демократической партии и семеро республиканцев — при необходимых 67 голосах.

Палата представителей объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу из-за . За высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 конгрессменов.

Полномочия Трампа на посту президента истекли 20 января, таким образом он стал первым президентом в истории США, процесс в отношении которого продолжился после ухода с должности. 10 февраля по итогам голосования сенаторы решили, что процедура не противоречит конституции.

В случае признания Трампа виновным он больше никогда бы не смог баллотироваться на пост президента.

До этого палата представителей уже объявляла Трампу импичмент в конце 2018 года. В тот раз обвинения в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении полномочий были также отклонены сенатом.

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