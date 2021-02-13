«Новая газета» опубликует ответ на манифест Константина Богомолова о «новом этическом рейхе» на Западе. В нем всего два слова

«Новая газета» опубликует открытое письмо в качестве ответа на статью Константина Богомолова. Об этом сообщил редактор отдела политики издания Кирилл Мартынов.

Текст письма состоит всего из двух слов: «Окей, бумер». Оно будет опубликовано в номере, который выйдет 15 февраля.

Под письмом опубликованы имена нескольких десятков человек, которые первыми его подписали. Сейчас сбор подписей продолжается, их набралось уже более пятисот.

Манифест Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0» был опубликован в «Новой газете» 10 февраля. В тексте Богомолов рассуждал о том, что на Западе восторжествовал «Новый этический рейх» с «новой этикой» в качестве идеологии. Ее суть в тотальном контроле над эмоциями и сексуальной жизнью человека. По мнению Богомолова, России нужно немедленно разорвать связь с Европой.

Текст активно обсуждали в соцсетях; Богомолов на некоторое время даже попал в тренды российского твиттера. Многие пользователи предполагали, что настоящим автором послания может быть Владислав Сурков, ранее высказывавший схожие мысли.

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