Количество подписчиков Криштиану Роналду в соцсетях превысило полмиллиарда

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал более полумиллиарда подписчиков в соцсетях.

Сейчас у Роналду 261 миллион подписчиков в инстаграме, 148 миллионов подписчиков в фейсбуке и 91 миллион в твиттере. Также у футболиста есть канал на ютьюбе с 1 миллионом подписчиков.

В инстаграме и фейсбуке Роналду является самым популярным человеком. В инстаграме по подписчикам его обгоняет только официальный аккаунт соцсети, в фейсбуке — официальная страница соцсети и страница компании Samsung.

В твиттере по числу подписчиков Роналду на пятом месте — после 44-го президента США Барака Обамы и поп-исполнителей Джастина Бибера, Кэти Перри и Рианны.

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