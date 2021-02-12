Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский сожалеет, если он «кого-то задел» своей статьей с критикой оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Я сожалею, если я кого-то задел этой статьей и кому-то сделал неприятное. Я не хотел этого. Вообще эта статья была обращена к тем, кто выходил на улицу. Она обращена к затейникам, организаторам [акций в поддержку Навального].

Явлинский отверг версию о том, что он написал эту статью по заказу Кремля. Он также подчеркнул, что в статье критиковал не лично Навального, а «политическую линию, которую он представляет».

Вот когда они кричат, что Путин напуган до полусмерти… Ну вы вчера, наверное, видели напуганного до полусмерти? <…> Как у вас, сложилось впечатление, что он напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем — и весь режим рухнет — это популизм, глупый и опасный. <…> [Опасный, потому что] люди выходят — их бьют и еще сажают кроме того. Вот почему опасный. Потому что цель не оправдывает средства.

Явлинский выразил уверенность, что после протестов в поддержку Навального «разочарование будет очень большое, работать будет не с кем и не о чем». «Меня скребет, из-за чего сейчас сидит 90 человек. Не 90 — », — добавил он.

6 февраля Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой обвинил Алексея Навального в политическом популизме, вождизме и национализме, игнорировании проблем людей, осужденных после уличных протестов. Против соратников оппозиционера он выдвинул обвинение в «преступном использовании несовершеннолетних в политических целях».

Соратники Навального раскритиковали статью. Глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявил, что Явлинский «вещает по кремлевскому темнику». Среди членов партии «Яблоко» мнения насчет статьи разделились, но бюро партии (ее руководящий орган) поддержало позицию Явлинского.