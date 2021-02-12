В Томске прокуратура сообщила штабу Навального о недопустимости массовых акций. И признала, что речь идет об акции с фонариками

Прокуратура Томска вручила представителям местного штаба Алексея Навального предостережение о недопустимости несогласованных массовых мероприятий перед акцией с фонариками «Любовь сильнее страха», запланированной на 14 февраля. Об этом штаб сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав видео с визитом прокуроров.

Во время общения представители прокуратуры не уточняли, о каком массовом мероприятии идет речь. На вопрос, где состоится мероприятие, один из сотрудников прокуратуры ответил: «На улицах города Томска».

При этом во время общения с главой штаба, депутатом гордумы Ксенией Фадеевой один из сотрудников косвенно признал, что речь идет об акции с фонариками. Фадеева спросила, станут ли человека считать участником уличного мероприятия в поддержку Алексея Навального, если он выйдет из дома с собакой и фонариком. «Нет, я не думаю, что будет, если он с собакой», — ответил представитель прокуратуры.

Глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева: Скажите, а, если человек пойдет во двор своего дома за своей собакой подбирать что-нибудь с фонариком, он будет признан участником уличного мероприятия в поддержку Алексея Навального или это уже будет другая история? Представитель прокуратуры: Нет, я не думаю, что будет, если он с собакой.

Ксения Фадеева и ее заместитель, депутат гордумы Томска Андрей Фатеев отказались подписать предостережение прокуратуры.

11 февраля Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет предупредили об ответственности за незаконные массовые акции, при этом в ведомствах не уточнили, о каких конкретно мероприятиях идет речь. 12 февраля МВД Москвы также рекомендовало жителям города «не реагировать на провокационные призывы к протестным акциям».