Сергей Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае введения новых санкций, создающих риски для экономики страны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву; фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Соловьева.

«Мы исходим из того, что мы готовы», — сказал Лавров, отвечая на вопрос Соловьева, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом.

«Если мы еще раз увидим (как мы уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, — да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал министр.

Полную версию интервью Соловьев пообещал опубликовать через несколько часов.

Обновление. В МИД РФ уточнили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Россия не хочет разрыва отношений, но, если ЕС введет санкции, угрожающие российской экономике, то «мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему».

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в начале февраля заявил, что на фоне преследования Алексея Навального отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня за многие годы.

Боррель добавил, что Евросоюз не исключает введения новых санкций против России за нарушение прав человека. На следующий день соратники Навального обсудили с представителями ЕС и США санкции против окружения Путина. Российский МИД назвал это «агрессивным наступлением» на Россию с Запада.

11 февраля источники Bloomberg заявили, что представители стран-членов Евросоюза провели встречу, посвященную антироссийским санкциям из-за преследования Навального. Ни один из участников встречи не возразил против предложения ввести санкции, отметил Bloomberg.

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