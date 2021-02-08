Соратники Навального обсудили с представителями ЕС и США санкции против окружения Путина. В МИД РФ заявили об «агрессивном наступлении» на страну

Власти Польши провели 8 февраля видеоконференцию, в которой участвовали представители многих западных стран и двое соратников политика Алексея Навального — глава его избирательных штабов Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Владимир Ашурков.

Как сообщает Reuters, в двухчасовой видеоконференции также участвовали представители стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады и Украины. По данным агентства, они обсуждали политику в отношении России, в том числе санкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что «наши западные так называемые партнеры… продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на нас» (цитата по «Интерфаксу»).

Обновление. Леонид Волков уточнил, что на встрече обсуждали «санкции против кошельков и пропагандистов, ближайшего окружения и опор Владимира Путина» — , против которых Алексей Навальный предлагал ввести санкции .

Отношения России и стран Евросоюза значительно ухудшились на фоне преследования Алексея Навального, которого отправили в колонию после возвращения из Германии, где он лечился от отравления боевым ядом «Новичок».

5 февраля Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии, которые, по заявлению МИД РФ, участвовали в акции в поддержку Навального 23 января. 8 февраля Германия, Швеция и Польша почти одновременно сообщили, что выслали по одному российскому дипломату из своих стран.

После задержания Алексея Навального в январе исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков опубликовал , против которых сам Навальный предлагал ввести санкции. В список попали в том числе миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Европарламент ранее призвал страны Евросоюза ввести санкции в отношении российских олигархов и ближнего круга президента России Владимира Путина из-за преследования Навального.