Суд снизил срок ареста рэперу Гнойному с семи до одних суток

Санкт-Петербургский городской суд снизил срок ареста рэперу Вячеславу Машнову (выступает под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова) до одних суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Первоначально Куйбышевский районный суд приговорил Машнова к семи суткам ареста. Его признали виновным в мелком хулиганстве после участия в акции в поддержку политика Алексея Навального 2 февраля.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман утверждал, что протокол на Машнова составили из-за того, что он выкрикнул фразу «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка». Полицейские, по словам адвоката, сочли ее нецензурной.

Протокол на Машнова составили 6 февраля, после чего отпустили до суда. Решение об аресте было вынесено 10 февраля.

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