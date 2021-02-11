Россия согласилась выплатить Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году

Министерство юстиции России отказалось обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в ноябре 2020 года присудил Алексею Навальному компенсацию из-за задержания на Болотной площади в 2012 году. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что не стали обжаловать решение, поскольку «ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)».

Европейский суд по правам человека в ноябре удовлетворил иск Алексея Навального, поданный из-за задержания на 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Суд решил, что при его задержании российские власти нарушили право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу собраний и объединений, а также статью Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток. ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в размере 8500 евро.

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