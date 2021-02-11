Росреестр засекретил жену предполагаемого отравителя Навального в документах о собственности. Она стала «Российской Федерацией»

Имя жены сотрудника ФСБ , фигуранта расследования The Insider и Bellingcat об отравлении политика Алексея Навального, исчезло из данных Росреестра. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Теперь в реестре недвижимости среди правообладателей квартиры на Суздальской улице в Москве вместо жены Кудрявцева написано «Российская Федерация». При этом двое других долевых собственников этой квартиры — сын Кудрявцева и его теща Галина Субботина — по-прежнему указаны в выписке.

К квартире на Суздальской улице в Москве в декабре, в день публикации телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, приезжала юрист Любовь Соболь. Из-за этого визита на нее завели уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Дело было возбуждено по заявлению Галины Субботиной.

По версии СК, Соболь «ворвалась в квартиру», оттолкнув ее хозяйку, и «обошла все помещения». В ФБК утверждали, что Соболь в квартиру не входила, а только позвонила в дверь.