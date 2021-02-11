Проректор белгородского вуза, где студентов обманом сняли в ролике за Путина, извинилась и уволилась

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась по собственному желанию из вуза после скандала с роликом в поддержку Владимира Путина, сообщает издание Бел.ru. Контактная информация о Бараниченко уже удалена со страницы руководства на сайте БГИИК.

Ранее в вузе студентов попросили поучаствовать в патриотическом флешмобе — их собрали в актовом зале и предложили станцевать с российскими флагами якобы для ролика ко Дню защитника Отечества. Затем на эти кадры наложили песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать» и реплики «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!», которые студенты на самом деле не произносили.

Видео на прошлой неделе опубликовали в инстаграме депутат Белгородской областной думы Иван Конев и депутат городского совета Белгорода Илья Салмин. После возмущений родителей студентов ролики удалили.

После инцидента ректор БГИИК Сергей Курганский и проректор Наталья Бараниченко встретились со студентами. Бараниченко извинилась перед учащимися, заявив, что вуз выполнял «соцзаказ». Телеграм-канал «Белгород № 1» опубликовал расшифровку этой встречи.

За последнее время это уже не первый случай, когда в регионах появляются ролики за Путина, в том числе где участников массовки снимают обманом. Источники «Медузы» утверждают, что такие патриотические флешмобы организовали в регионах по рекомендации администрации президента и руководства «Единой России». Однако акцию свернули после того, как Кремлю не понравилось исполнение задания.