На Мамаевом кургане бюджетников обманом сняли в ролике в поддержку Путина. Им сказали, что это патриотический клип «Любэ»

В Волгограде учителей, врачей и других работников бюджетной сферы собрали на Мамаевом кургане и сняли в клипе в поддержку Владимира Путина. Как пишет издание V1.ru, многие приглашенные на съемки в добровольно-принудительном порядке были уверены, что принимают участие в клипе группы «Любэ». Съемки прошли 4 февраля.

Одна из местных педагогов, оказавшаяся в массовке, сообщила журналистам, что учителей на акцию на Мамаевом кургане собирали чиновники из районного управления образования. «Организаторы объявили, что сегодня будет сниматься патриотический клип группы „Любэ“, частью которого станут города-герои, и что Волгоград — первый город, где проходят съемки», — рассказала она.

По сюжету участникам нужно было подняться по главной лестнице Мамаева кургана, затем по команде режиссера развернуться около монумента и помахать фонариками или мобильными телефонами с горящими экранами, а также дождаться пролета квадрокоптера.

Честно признаться, мы не думали, что это будут съемки клипа. Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать.

Еще один участник съемок по имени Алексей рассказал, что был приглашен молодежной организацией на шествие в честь годовщины победы под Сталинградом. «Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно — светлые мотивы испохабили политической грязью», — пояснил он.

Получившийся ролик опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах трое депутатов Волгоградской городской думы от партии «Единая Россия» — Олег Ярыгин, Руслан Морозов и Андрей Гимбатов. По сведениям местных телеграм-каналов, якобы именно они организовали съемки.

В видеоклипе под композицию с рефреном «Мы до конца будем стоять за тебя, Родина-мать» (это действительно песня группы «Любэ», но здесь ее исполняет другая группа) показано, как врачи скорой помощи, работники завода, студенты массово уходят со своих рабочих мест и направляются на Мамаев курган. В середине ролика появляется цитата Владимира Путина «Как нам без Сталинграда побеждать?!», а завершается клип титром «Мы с Вами, Владимир Владимирович!»

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В клипе помимо прочего показаны кадры из Волгоградского государственного технического университета, местного спорткомплекса «Зенит» и металлургического завода «Красный октябрь». Везде журналистам заявили, что не участвовали в ролике и в нем использованы архивные съемки.

В администрации Волгоградской области сказали, что не имеют никакого отношения к патриотической акции, а в музее-заповеднике «Сталинградская битва» заявили, что съемки на территории Мамаева кургана 4 февраля с ними никто не согласовывал. Лидер «Любэ» Николай Расторгуев в комментарии «Открытым медиа» заявил, что группа не снимала никаких клипов на Мамаевом кургане в Волгограде и он «в первый раз слышит» об этих съемках.

Как пишет V1.ru, некоторые волгоградцы начали сбор подписей с требованием к Генпрокуратуре и СК найти и наказать организаторов мероприятия. В частности, они указывают на нарушение санитарных норм и привлечение к участию в съемках несовершеннолетних.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в Белгородской области. Там студентов Белгородского института искусств и культуры собрали в актовом зале, попросив станцевать с российскими флагами якобы для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества. Затем на эти кадры наложили песню «Любэ» «За тебя, Родина-мать» и реплики в поддержку Путина, которые студенты на самом деле не произносили. Видео публиковали в инстаграме депутат Белгородской областной думы Иван Конев и депутат городского совета Белгорода Илья Салмин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 8 февраля заявил, что Кремль не имеет отношения к акциям в регионах в поддержку Путина. «Мы видим те же самые сообщения в прессе на этот счет. Но к нам это никакого отношения не имеет», — сказал он.

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Александр Филимонов