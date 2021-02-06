Студенты из Москвы и Белгорода рассказали, что их обманом собрали на флешмобы в поддержку Путина

Студентов двух московских вузов — Тимирязевской академии и Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина — обманом пригласили на флешмобы в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщило студенческое издание Doxa.

Студентам Тимирязевской академии сказали, что флешмоб будет посвящен российскому флагу, студентам МГЮА — что он направлен на «поддержку нашей страны как лидера борьбы с ковидом». За участие в съемках флешмоба учащихся МГЮА пообещали пригласить в Госдуму и вручить благодарственные письма.

Съемки проходили в одном из московских отелей. Приехавших туда студентов МГЮА попросили скандировать текст «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!».

Анонимный источник «Медиазоны» подтвердил эту информацию. Он уточнил, что съемки проходили в отеле «Хитровка».

Телеграм-канал «Белгород № 1» сообщил, что с похожей ситуацией столкнулись студенты Белгородского института искусств и культуры. Их собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами якобы для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества.

Позднее это видео в инстаграме опубликовали депутат Белгородской областной думы Иван Конев и депутат городского совета Белгорода Илья Салмин. В ролике под песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» звучали лозунги «Путин — наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами». По словам студентов, они их не скандировали, звук был добавлен при монтаже.

В конце января екатеринбургский интернет-магазин «Сима-ленд» выложил видео, на котором персонал компании скандирует «Путин — наш президент». 5 февраля «Сима-ленд» опубликовал еще одно видео, где сотни сотрудников выстраиваются в огромную надпись «Путин — наш президент».

Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский заявил, что «просто появилось внутреннее желание» провести подобные флешмобы. Симановский заверил, что это не связано с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После второго флешмоба министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев вынес «Сима-Ленду» предупреждение о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

«Российская газета» писала, что флешмоб в поддержку Путина проходит по всей стране. В нем приняли участие, в частности, Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий, гоночная команда «КАМАЗ-мастер», игроки хоккейной команды «СКА-Нефтяник».