«Мы найдем у них наркотики». Главу дагестанского парламента заподозрили в угрозах политическим противникам

Спикер парламента Дагестана и секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов назвал монтажом видеоролик, на котором он якобы предлагает устранять политических оппонентов, подбрасывая им оружие и наркотики.

10 февраля в соцсетях стало распространяться видео с камер наблюдения из рабочего кабинета, на котором человек, похожий на Шихсаидова, рассказывает собравшимся, как «убрать» конкурентов. «У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики», — говорит он. Кадры записи датированы 9 октября 2020 года.

В ответ на появившееся видео Шихсаидов написал в своем инстаграме следующее: «Думаю, что „монтажники“ с „хорошей фантазией“, ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы… Желаю всем добра!»

Хизри Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение «Единой России» с 2013 года. С 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ.