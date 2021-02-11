«Коммерсант» сообщил об отставке Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда

Максим Топилин ушел с поста главы Пенсионного фонда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Как сообщили собеседники издания, Топилин вечером 10 февраля объявил о своем уходе сотрудникам фонда, не называя имя своего преемника.

В Пенсионном фонде от комментариев отказались, официального подтверждения отставки Топилина пока нет.

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд в январе 2020 года. До этого он занимал пост министра труда и социальной защиты (с мая 2012 года по январь 2020 года).