«Коммерсант» сообщил об отставке Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда

Максим Топилин ушел с поста главы Пенсионного фонда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Как сообщили собеседники издания, Топилин вечером 10 февраля объявил о своем уходе сотрудникам фонда, не называя имя своего преемника.
В Пенсионном фонде от комментариев отказались, официального подтверждения отставки Топилина пока нет.
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд в январе 2020 года. До этого он занимал пост министра труда и социальной защиты (с мая 2012 года по январь 2020 года).
Как пояснил «Ъ» источник в ПФР, информация об отставке господина Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — отметил он. «Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве», — категорично утверждает другой собеседник «Ъ».