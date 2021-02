Еще одна женщина обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Это актриса из «Игры престолов» Эсме Бьянко, которая встречалась с музыкантом

Британская актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в «Игре престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Свою историю она рассказала изданию The Cut.

По словам Бьянко, в 2009 году Мэнсон пригласил ее на съемки клипа «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», чтобы она играла жертву насилия — но при этом насилие над ней оказалось настоящим.

После съемок, тем не менее, у Бьянко и Мэнсона начались отношения, и через какое-то время актриса переехала к музыканту. По ее словам, после этого он начал полностью контролировать ее жизнь — от требования носить определенную одежду до запретов на выход из квартиры и контроля ее круга общения. По словам Бьянко, она «чувствовала себя заключенной».

Мэнсон также избивал и унижал Бьянко. После того, как он преследовал ее по квартире с топором, актриса сбежала из его дома, пока музыкант спал.

Бьянко в 2018 году выступала в сенате Калифорнии с речью о домашнем насилии, в которой упоминала и о пережитом ей опыте. Тогда она не назвала имени Мэнсона.

На протяжении последних нескольких дней Мэнсона уже обвинили в насилии несколько женщин. Первой это сделала актриса Эван Рейчел Вуд, в 2000-е годы состоявшая с ним в отношениях. Вслед за ней аналогичные заявления сделали еще четыре женщины: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган, Габриэла и Эшли Уолтерс.

Сам Мэнсон назвал обвинения «жутким искажением реальности».